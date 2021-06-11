Лауреат Нобелевской премии рассказал, как победить насилие над женщинами

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Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года конголезский врач-гинеколог Дени Муквеге спас сотни женщин, помогая им после групповых изнасилований в ходе вооружённых конфликтов. Он назвал формулу спасения всех женщин и девочек на планете от насилия. Его точку зрения опубликовал официальный Twitter ООН.

Врач неоднократно говорил, что весь секрет в том, что необходимо прекратить замалчивать эту проблему.

Я считаю, что причиной процветания насилия в нашем обществе является молчание... Если она промолчит, она может быть изнасилована вновь и вновь. И она не сможет защитить других, — сказал Муквеге.

Ранее силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, которая была среди них, насильно увезли на родину. Её местонахождение и состояние на текущий момент неизвестно. Связи с ней нет. В квартире в этот момент находилась правозащитник Светлана Анохина. По её словам, вокруг дома стояли машины чеченских и дагестанских полицейских. Похищенной чеченке грозит самая жестокая расправа, её могут убить.