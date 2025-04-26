Лапша быстрого приготовления по-шикарному! Шедевр из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапша быстрого приготовления по-шикарному! Готовим шедевр из самых обычных продуктов. Получится обалденное блюдо с жареным яйцом, хрустящими овощами и зеленым луком.

Ингредиенты на 1 порцию

Лапша быстрого приготовления (любой вкус) — 1 упаковка

Яйцо — 1--2 шт.

Морковь — 1/2 шт. (тонкая соломка)

Болгарский перец — 1/4 шт. (соломка)

Зеленый лук — 2--3 стебля

Чеснок — 1 зубчик (мелко рубленный)

Соевый соус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Специи: чили-хлопья, молотый кориандр (по желанию)

Приготовление:

1. Морковь и перец нарежьте тонкой соломкой. Зеленый лук — мелкими колечками (белую часть отдельно от зеленой).

2. Залейте лапшу кипятком по инструкции (без приправы!). Через 2 минуты слейте воду.

3. Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде. Обжарьте белую часть лука и чеснок 30 сек. Добавьте морковь и перец, жарьте 2 минуты на сильном огне, мешая. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня. Переложите зажарку сверху лапши.

4. На этой же сковороде пожарьте яйца до хрустящих краев (желток оставьте жидким). И выложите его к лапше. Полейте кунжутным маслом, посыпьте зеленым луком и специями.

Ранее мы готовили фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе. Азия у вас дома!