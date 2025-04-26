Лапша быстрого приготовления по-шикарному! Готовим шедевр из самых обычных продуктов. Получится обалденное блюдо с жареным яйцом, хрустящими овощами и зеленым луком.
Ингредиенты на 1 порцию
- Лапша быстрого приготовления (любой вкус) — 1 упаковка
- Яйцо — 1--2 шт.
- Морковь — 1/2 шт. (тонкая соломка)
- Болгарский перец — 1/4 шт. (соломка)
- Зеленый лук — 2--3 стебля
- Чеснок — 1 зубчик (мелко рубленный)
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Кунжутное масло — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Специи: чили-хлопья, молотый кориандр (по желанию)
Приготовление:
1. Морковь и перец нарежьте тонкой соломкой. Зеленый лук — мелкими колечками (белую часть отдельно от зеленой).
2. Залейте лапшу кипятком по инструкции (без приправы!). Через 2 минуты слейте воду.
3. Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде. Обжарьте белую часть лука и чеснок 30 сек. Добавьте морковь и перец, жарьте 2 минуты на сильном огне, мешая. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня. Переложите зажарку сверху лапши.
4. На этой же сковороде пожарьте яйца до хрустящих краев (желток оставьте жидким). И выложите его к лапше. Полейте кунжутным маслом, посыпьте зеленым луком и специями.
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