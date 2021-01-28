https://static.news.ru/photo/2a4f0cde-621a-11eb-ac12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легендарного советского и российского актёра Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с народным артистом СССР пройдёт в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где покойный служил с 1957 года, заявил директор учреждения Кирилл Крок.

Лановой умер на 88-м году жизни 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт РИА Новости.

Мэтр запомнился зрителям ролям в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной Думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого актёра Василия Ланового. Политик отметил, что покойный был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру человеком.