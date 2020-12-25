Лайк папы римского Франциска принёс Instagram-модели доход

https://static.news.ru/photo/920085c8-465f-11eb-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency

Наталья Гаррибото, под снимком которой в соцсети появился лайк от понтифика, призналась, что это было «хорошо для бизнеса».

Скандал, разразившийся вокруг оставленной с официального аккаунта папы римского Франциска отметки «мне нравится» под снимком полуобнажённой девушки, принёс последней 600 тысяч подписчиков. Так как девушка зарабатывает рекламой в блоге и на стримах, стремительное увеличение аудитории отразилось и на её доходе, передаёт New York Post.

Гаррибото, которая утверждает, что она религиозна и посещает церковь, призналась, что испытала шок, увидев лайк от понтифика, а теперь имеет больше «рычагов влияния на бренды», то есть может повышать расценки на рекламу.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря папа римский снова поставил лайк под фото девушки в купальнике. Девушка также ведёт аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.