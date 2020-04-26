Лай собаки и вой сигнализации станут правонарушениями в России

https://static.news.ru/photo/bc7a663e-364d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авторы новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за нарушение тишины ночью. Лающая собака или неисправная автосигнализация станут причинами для штрафов.

В Министерстве юстиции РФ уточнили, что статья о нарушении тишины и покоя между 23:00 и 07:00 дополнится пунктом о наказании за бездействие.

Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями, но и тех, кто <...> оставляет в квартире собаку, которая громким лаем или воем беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей сигнализации автомобиля, — цитирует ТАСС пояснения Минюста.

Как писал NEWS.ru, проект нового КоАП появился в конце января. Среди прочих нововведений там — штрафы за оставление бесхозных автомобилей и несвоевременную уборку снега и сосулек.