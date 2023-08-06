Лада Дэнс попала в жуткое ДТП: фото «девочки-ночь» до больницы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лада Дэнс на V Международном музыкальном фестивале «Жара»

Певица и актриса Лада Дэнс 5 августа попала в аварию с участием трех автомобилей в подмосковном Подольске. В результате артистка получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Она находилась на заднем сиденье такси. Певица возвращалась домой после выступления.

По словам ее директора Сергея Пудовкина, врачи оценивают состояние артистки как тяжелое, с места происшествия ее эвакуировали на вертолете МЧС, так как она не могла самостоятельно передвигаться. Он отметил, что машина, в которой ехала артистка, довольно сильно повреждена. Также в аварии пострадали еще три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, он получил перелом поясничного отдела позвоночника, его перевели в реанимацию.

Пока виновник ДТП, произошедшего около 18:00 в субботу на 52-м километре Симферопольского шоссе, не найден. Обстоятельства произошедшего устанавливают оперативные службы. Сейчас Лада Дэнс находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко.

Настоящее имя артистки — Лада Волкова. Советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица запомнилась зрителям такими шлягерами, как «Девочка-ночь» и «Один лишь раз».

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