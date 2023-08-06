Певица и актриса Лада Дэнс 5 августа попала в аварию с участием трех автомобилей в подмосковном Подольске. В результате артистка получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Она находилась на заднем сиденье такси. Певица возвращалась домой после выступления.

По словам ее директора Сергея Пудовкина, врачи оценивают состояние артистки как тяжелое, с места происшествия ее эвакуировали на вертолете МЧС, так как она не могла самостоятельно передвигаться. Он отметил, что машина, в которой ехала артистка, довольно сильно повреждена. Также в аварии пострадали еще три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, он получил перелом поясничного отдела позвоночника, его перевели в реанимацию.

Пока виновник ДТП, произошедшего около 18:00 в субботу на 52-м километре Симферопольского шоссе, не найден. Обстоятельства произошедшего устанавливают оперативные службы. Сейчас Лада Дэнс находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко.

Настоящее имя артистки — Лада Волкова. Советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица запомнилась зрителям такими шлягерами, как «Девочка-ночь» и «Один лишь раз».

Как менялась звезда 90-х — в галерее NEWS.ru.

Певица Лада Дэнс во время показа коллекции модельера EKaterina RinaR

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лада Дэнс во время показа коллекции модельера EKaterina RinaR

Певица Лада Дэнс, 2021 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лада Дэнс, 2021 год

Лада Дэнс на церемонии вручения премии «Роковая женщина»

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лада Дэнс на церемонии вручения премии «Роковая женщина»

Прохор Шаляпин и Лада Дэнс

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Прохор Шаляпин и Лада Дэнс

Лада Дэнс, 1999 год

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Лада Дэнс, 1999 год

Советская группа «Женсовет». Российская певица Лада Дэнс (слева)

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Советская группа «Женсовет». Российская певица Лада Дэнс (слева)

Лада Дэнс и Анита Цой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лада Дэнс и Анита Цой

Лада Дэнс, 2001 год

Фото: Olga Khabarova/Global Look Press

Лада Дэнс, 2001 год

Лада Дэнс, 2007 год

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Лада Дэнс, 2007 год

Лада Дэнс, 2007 год

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Лада Дэнс, 2007 год

Певица Лада Дэнс во время съёмки телевизионной передачи Первого канала «Точь-в-точь» в Москве

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Лада Дэнс во время съёмки телевизионной передачи Первого канала «Точь-в-точь» в Москве

Лада Дэнс

Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/Global Look Press

Лада Дэнс

Советская группа «Женсовет». Российская певица Лада Дэнс (слева)

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Советская группа «Женсовет». Российская певица Лада Дэнс (слева)