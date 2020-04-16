Лабораторию для тестов на COVID-19 открыли в подмосковном Королёве

https://static.news.ru/photo/d47546d4-7fd9-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Королёвской городской больнице открыли крупнейшую в Подмосковье лабораторию для тестов на коронавирус.

В открытии лаборатории участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил готовность медицинского центра.

Вот то, что мы сегодня запускаем Королёвскую лабораторию, — для нас жизненно необходимо. И мы будем порядка семи-восьми тысяч тестов проводить каждый день, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Он добавил, что огромные ресурсы брошены на то, чтобы оснастить учреждения максимально всем необходимым, чтобы победить вирус. Лабораторию капитально отремонтировали ещё в прошлом году и теперь уже в ней развернули дополнительные мощности, чтобы проводить тесты на коронавирус. Это позволит снизить нагрузку, которая в условиях пандемии ложится на Роспотребнадзор.

Отмечается, что ещё меньше месяца назад в Подмосковье проводили лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, сейчас — уже 7500. При этом Королёвская лаборатория станет лидером — в ней будут исследоваться более двух тысяч тестов ежедневно.

Как писал NEWS.ru, подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Она позволит диагностировать COVID-19 за 15–20 минут.