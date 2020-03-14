https://static.news.ru/photo/31c477e0-66eb-11ea-9712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в Москве в ближайшее время оснастят новым современным оборудованием для исследований инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Техника позволит сократить время тестирования на коронавирус и повысить точность анализа.

Об этом сообщает московский оперштаб по контролю за распространением инфекции. В лабораторию уже завезли 40 термостатов и 5 ПЦР-боксов. В дальнейшем планируется поставить 200 дозаторов разных объёмов, 60 микроцентрифуг, 10 медицинских насосов, 30 холодильных и морозильных камер и ряд других образцов медицинской техники.

Помимо этого, рядом с территорией Противочумного центра появятся новые места для парковки спецтранспорта, чтобы свести к минимуму заторы и упростить доставку биоматериала.

Как ранее писал NEWS.ru, Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах РФ сократить время пятничной молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса.

В России подтверждено 63 случая заражения COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и Подмосковья, недавно вернувшиеся из-за границы. Погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.