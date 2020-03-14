Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в Москве в ближайшее время оснастят новым современным оборудованием для исследований инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Техника позволит сократить время тестирования на коронавирус и повысить точность анализа.
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Помимо этого, рядом с территорией Противочумного центра появятся новые места для парковки спецтранспорта, чтобы свести к минимуму заторы и упростить доставку биоматериала.
Как ранее писал NEWS.ru, Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах РФ сократить время пятничной молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса.
В России подтверждено 63 случая заражения COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и Подмосковья, недавно вернувшиеся из-за границы. Погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.
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