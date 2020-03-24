Лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге перешла на круглосуточный режим обработки анализов на коронавирус. Об этом рассказала заместитель главврача Ирина Чистякова.
По её словам, каждые сутки в лабораторию поступают около 700 проб со всех городов Свердловской области. Они доставляются курьерами и хранятся в специальных сумках. На исследования пробы передаются через отдельный вход, где их принимают медики в противочумных костюмах.
Специалисты стараются дать заключение в день поступления пробы. Если результат отрицательный, с крайне высокой долей вероятности человек не болен коронавирусом и перепроверка пробы не требуется,
В настоящее время в Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом. Всего по России 438 случаев. Выздоровели 17 человек, летальных исходов нет.
В мире число заражений превысило 381 тысячу. Жертвами заболевания стали 16,5 тысячи человек, выздоровели более 101 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу и члены российской делегации сдали тесты на коронавирус по возвращении из Сирии. Результаты оказались отрицательными.
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