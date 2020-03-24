https://static.news.ru/photo/c267e48a-6dad-11ea-b5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге перешла на круглосуточный режим обработки анализов на коронавирус. Об этом рассказала заместитель главврача Ирина Чистякова.

По её словам, каждые сутки в лабораторию поступают около 700 проб со всех городов Свердловской области. Они доставляются курьерами и хранятся в специальных сумках. На исследования пробы передаются через отдельный вход, где их принимают медики в противочумных костюмах.

Специалисты стараются дать заключение в день поступления пробы. Если результат отрицательный, с крайне высокой долей вероятности человек не болен коронавирусом и перепроверка пробы не требуется, пояснила Чистякова сайту URA.RU.

В настоящее время в Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом. Всего по России 438 случаев. Выздоровели 17 человек, летальных исходов нет.

В мире число заражений превысило 381 тысячу. Жертвами заболевания стали 16,5 тысячи человек, выздоровели более 101 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу и члены российской делегации сдали тесты на коронавирус по возвращении из Сирии. Результаты оказались отрицательными.