https://static.news.ru/photo/90fe9acc-d3cc-11e9-a71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на втором месте по популярности у российских детей в летние каникулы оказался сериал «Чернобыль» от HBO. На фоне успеха ленты маленькие россияне стали интересоваться радиацией и всем, что с ней связано.

Такие слова, как «радиоактивный» и «радон» появились в детских запросах в Сети несмотря на то, что раньше они не попадали даже в десятку тысяч наиболее популярных. По мнению психологов, наличие более узких запросов по темам свидетельствует о желании детей узнать, как это устроено и работает.

По словам десткого психолога Ольги Бочковой, тенденция показывает, что при обсуждении с подрастающим поколением вопросов безопасности в Сети недостаточно просто запрещать. Запрет, уверена специалист, только подогреет интерес к теме и подстегнёт к изучению, сообщили в пресс-службе «Лаборатории».

Ранее News.ru писал, что Android-приложение CamScanner со 100 млн загрузок неожиданно получило вредоносный компонент. Им оказалась рекламная библиотека, содержащая так называемый дроппер под названием Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n.