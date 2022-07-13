«Лаборатория Касперского» рассказала о новом виде мошенничества

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В российской IT-компании «Лаборатория Касперского» рассказали о новом виде интернет-мошенничества — вишинге, в рамках которого мошенники отправляют электронные письма, в которых вынуждают пользователей перезванивать им. Обычно в письме речь идет об угрозе денежных списаний, для «предотвращения» которой необходимо связаться по указанному номеру.

Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то её начинают «обрабатывать». Цель злоумышленников — выманить конфиденциальные данные либо убедить перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство ПО для удалённого управления. В последнем случае мошенники затем выводят деньги со счёта без прямого участия пользователя, — говорится в пресс-релизе компании.

До этого директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал о том, какие данные ни в коем случае нельзя хранить в памяти смартфона. По его словам, необходимо отказаться от хранения различных паролей в заметках и в виде картинок, а также от фотографий личных документов — паспорта, СНИЛС, банковской карты.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества. Мошенники начали обзванивать россиян и представляться службой поддержки сотовых операторов, уговаривая их настроить переадресацию СМС-сообщений. Таким образом у злоумышленников появляется прямой путь в онлайн-банк своей жертвы.