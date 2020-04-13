https://static.news.ru/photo/a791afec-7dac-11ea-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о точности тестирования коронавируса лабораториями её ведомства и Минздрава.

По её словам, лаборатории Роспотребнадзора верно определяют коронавирус в 98% случаев тестирования, а лаборатории Минздрава РФ в Москве — в более чем 80%. Об этом Попова заявила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения — сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов, — цитирует её ТАСС.

Она также отметила, что количество проводимых тестирований за сутки достигло показателя от 80 до 90 тысяч. При этом по первым результатам обследования врачей в одной московской больнице на антитела к коронавирусу, только у 7% из них был выявлен иммунитет.

Отмечается, что лабораторные исследования проводят 104 центра Роспотребнадзора, 236 государственных и более 70 частных медучреждений.

Как писал NEWS.ru подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Она позволит диагностировать COVID-19 за 15–20 минут.