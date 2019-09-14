https://static.news.ru/photo/ab0a6fde-d70c-11e9-9223-fa163e074e61_660.jpg Карен Севикян Фото: Карен Севикян/ok.ru

Сотрудники СК РФ и управления собственной безопасности МВД провели обыски в квартире и кабинете главы полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна. Оперативные действия прошли 13 сентября текущего года.

Визит стражей порядка может быть связан с расследованием убийства бизнесмена Алексея Пылина, пропавшего в 2014-м. По данному делу Севикян проходит свидетелем.

Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве Пылина. Очерчен круг лиц, которые могут быть причастными, — пишет РБК со ссылкой на источник.

Предприниматель из Мытищ Алексей Пылин до своего исчезновения занимался, по предварительным данным, обналичиванием средств. Последний раз его видели на станции Правда Пушкинского района, когда он садился на электричку Сергиев-Посад — Москва.

Ранее News.ru сообщал, что в июне 2019 года Басманный суд арестовал главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова. Он обвиняется в получении взяток за переносы сдачи жилых домов в эксплуатацию.