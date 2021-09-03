Квартиранты в Москве выбросили диван с заначкой хозяйки в 300 тысяч рублей

Москвичка, хранившая 300 тысяч рублей в старом диване, лишилась их из-за того, что квартиранты выбросили его на мусорку без спроса. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в одном из престижных районов столицы на Проспекте мира.

Выяснилось, что молодые люди арендовали жильё не у 52-летней пострадавшей, а у совладельца квартиры, который ничего не знал про спрятанные деньги.

В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По её словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили её старый диван, чтобы поменять на новый, — рассказал инсайдер.

Женщина узнала о произошедшем спустя пару часов и побежала к мусорке, но дивана там уже не было. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область) нашёл клад — 10 тысяч советских рублей. Самая новая банкнота датируется концом 1960-х годов, таким образом клад мог пролежать в здании около 50 лет.

А до этого монеты времён Николая II были обнаружены при проведении раскопок в Костянском переулке столицы. Эта находка стала одной из крупных за последние несколько лет.