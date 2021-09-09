Кузнецова выступила против освобождения педофилов с назначением штрафа

Возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в связи с назначением судебного штрафа должна быть исключена. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении для педофилов, сообщает ТАСС.

Речь идёт о статье 76.2 УК РФ, в которой говорится об ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Согласно этой норме, если человек возместил ущерб или иным образом загладил вред, причинённый преступлением, то он освобождается от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Кузнецова добавила, что поддерживает законопроект и считает необходимым усиление ответственности педофилов.

Наша цель — максимально защитить детей, обеспечить их безопасность, — цитирует её слова агентство.

Законопроект разработан и внесён в Госдуму депутатами «Единой России». Он предусматривает пожизненное лишение свободы за педофилию для лиц, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление. Таким же образом авторы документа предлагают наказывать за преступление сексуального характера, совершённое впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поводом для законодательной инициативы послужил случай в Кузбассе. Там 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних девочек. В настоящее время он находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Ранее мужчина уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышел на свободу в 2019 году.