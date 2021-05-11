Кузнецова указала на сбои в системе, которые привели к стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/c1696156-b2f5-11eb-8a1e-96000091f725_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена выяснить в МВД, прокуратуре и Роскомнадзоре все обстоятельства, предшествовавшие трагедии в казанской гимназии. В Facebook детский омбудсмен указала на целый ряд предпосылок, которые выпали за пределы внимания ответственных служб.

Она, в частности, напомнила, что стрелок опубликовал угрозы в социальной сети. В таком случае должен был сработать новый федеральный закон о премодерации информации. При этом молодой человек приобрёл оружие. Однако условия, сделавшие такую покупку законной, по её мнению, сомнительны.

Незадолго до нападения на школу юноша был отчислен из колледжа. Но неизвестно, работали ли с ним специалисты, пояснила Кузнецова. Она указала на то, что в Татарстане порядка 1400 тысячи школ, а психологов всего 576.

Как был решён вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов, — написала омбудсмен.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.