https://static.news.ru/photo/b27eb2a8-df8a-11e9-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пятилетняя девочка, которую обнаружили в марте 2019 года в московской квартире в антисанитарных условиях, находится на лечении. После того, как ребёнок пройдёт курс необходимых медицинских процедур, власти примут решение о её дальнейшем устройстве в семью.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что от заключения докторов будет зависеть, сможет ли мать девочки восстановить родительские права. Она подчеркнула, что всегда должен быть путь назад, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что врачи признали мать ребёнка невменяемой. Сейчас Ирина Гаращенко находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».