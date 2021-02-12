Кузнецова рассказала о состоянии найденных в московском лесу детей

https://static.news.ru/photo/9ac1c110-6e08-11eb-ae66-96000091f725_660.jpg Фото: anna_jurevna/instagram.com

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, как себя чувствуют дети, которых мать оставила на морозе в лесу в Москве.

Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтёрами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей, — сообщила она на своей странице в Instagram.

По её словам, после этого инцидента она решила разыскать телефонный номер человека, вызвавшего скорую и спасшего детей, чтобы выразить ему благодарность. Был поздний вечер, однако телефон удалось найти. Спасителем оказался молодой человек, которого зовут Азиз.

Именно он в этот момент пошёл гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил, — отметила Кузнецова.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля троих детей доставили в столичную больницу после того, как мать оставила их раздетыми на улице. Женщину задержали. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) УК РФ.

11 февраля поздно вечером 33-летняя многодетная мать доставила своих детей на территорию лесополосы, раздела их и обнажилась сама. Следствие считает, что женщина имела умысел на убийство детей. Очевидец происходящего сообщил об этом в полицию. Детей с разными стадиями обморожения госпитализировали, мать также попала в больницу. Следователи намерены проверить состояние её психического здоровья.