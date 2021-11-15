Кузнецова рассказала, как предотвратить кибербуллинг среди детей

Травля в интернете среди детей вырастает из отношений внутри их коллектива. Для предотвращения конфликтов в школах нужны медиаторы, чьи обязанности будут закреплены официально, рассказала вице-спикер Госдумы и куратор комитетов, ответственных за социальную политику и защиту семьи и детей Анна Кузнецова «Парламентской газете». С предложением узаконить службы примирения в школах она выступала ещё на посту детского омбудсмена.

По итогам мониторинга работы службы медиации, то есть примирения в школах, мы пришли к выводу, что свои обязанности сотрудники службы нередко исполняют формально. Считаем, что необходимо узаконить службы примирения, чтобы появилась основа для работы с детьми. Нас поддержали профильный комитет Госдумы и министр просвещения. Надеюсь, что ответ законодателей не за горами. Это позволит не отнимать палку, когда дети дерутся, а не допускать конфликты, — объяснила Кузнецова.

Она добавила, что для реализации законодательной инициативы нужно поддержать школы, выделить им дополнительные ресурсы и максимально разгрузить учителей.

Ранее Анна Кузнецова посоветовала новому детскому омбудсмену соблюдать преемственность. Она также выразила уверенность в новых проектах и актуальных инициативах в будущем.