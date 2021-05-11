Кузнецова предложила отправить пострадавших в Казани детей в санаторий

https://static.news.ru/photo/1d1c75b4-b333-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила министерство просвещения и министерство здравоохранения организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию детям. По её словам, такая возможность может появиться у школьников уже летом, передаёт РИА Новости.

Соответствующие обращения от имени детского омбудсмена уже подготовлены .

В качестве варианта, по мнению Кузнецовой, может быть некое загородное учреждение отдыха и оздоровления. Это необходимо, чтобы дети могли «поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили».

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.

12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.

Ранее Кузнецова сообщила, что намерена выяснить в МВД, прокуратуре и Роскомнадзоре все обстоятельства, предшествовавшие трагедии в казанской гимназии. Она указала на целый ряд предпосылок, которые выпали за пределы внимания ответственных служб.