Кузнецова предложила наградить казанских учителей после нападения на школу

https://static.news.ru/photo/265bbc00-b3df-11eb-b7f6-96000091f725_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена ходатайствовать о награждении учителей казанской гимназии, которые защищали детей во время вооружённого нападения. Об этом детский омбудсмен сообщила в Facebook.

Она убеждена, что фотографии преподавателей «должны быть в сети Интернет, на страницах СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать».

Будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей, — написала Кузнецова.

Ранее она предложила Минпросвещения и Минздраву организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на школу детям.

Кроме этого, омбудсмен сообщила, что намерена выяснить в МВД, прокуратуре и Роскомнадзоре все обстоятельства, предшествовавшие трагедии в казанской гимназии. Она указала на целый ряд предпосылок, которые выпали за пределы внимания ответственных служб.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

55-летняя Венера Айзатова, воспитавшая несколько поколений школьников, была учителем в начальных классах гимназии. 26-летняя Эльвира Игнатьева преподавала английский язык и планировала уволиться после завершения учебного года. Обеих, как и остальных жертв нападения на гимназию, похоронили 12 мая.