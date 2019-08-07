https://static.news.ru/photo/2e9dced6-b90d-11e9-9679-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала исследование Росстата, согласно которому четверть детей в России живёт за чертой бедности.

В свете представленной статистики, я думаю, не остаётся сомнений и в необходимости принятия закона о многодетных, который сегодня уже подготовлен, но всё ещё находится в стадии согласования, — сказала Кузнецова News.ru.

По её мнению, проблема заключается не только в размере пособий, а в отсутствии новых инновационных решений и подходов к данной проблеме.

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.