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Кузнецова отметила рост числа обращений на тему информационной безопасности

04:28, 08 февраля 2021
Анна Кузнецова Анна Кузнецова Фото: wikipedia.org/Svklimkin/CC BY-SA 4.0

В России с начала пандемии коронавирусной инфекции увеличилось количество обращений, связанных с обеспечением информационной безопасности детей. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В интервью «Известиям» Кузнецова рассказала, что в обращениях присылали ссылки на сайты, на видеоконтент, требующий блокировки.

Мы направляли информацию уполномоченным структурам. Это — самое главное, что именно характерно для пандемии, то, что изменилось по отношению с предыдущим годом, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова также отметила рост числа обращений по вопросу работы органов опеки и попечительства.

Около 40% рост только в этом направлении. В целом у нас рост обращений на 7%, поэтому потихоньку многие показатели поднялись, — сказала она.

Омбудсмен считает, что одной из составляющих системы безопасности детей должен стать централизованный досуг.

Кроме того, Кузнецова упомянула о появлении в московском метро новых вагонов на тему детской безопасности.

Ранее детский омбудсмен в России Анна Кузнецова заявила, что детей, принимающих участие в несогласованных акциях, стало меньше. По её словам, это связано с тем, что постепенно они начинают осознавать последствия своих действий. Также усиливается контроль со стороны родителей. Об этом писал NEWS.ru.

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