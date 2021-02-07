Кузнецова отметила рост числа обращений на тему информационной безопасности

Фото: wikipedia.org/Svklimkin/CC BY-SA 4.0

Больше половины граждан США выступают за импичмент экс-президенту Дональду Трампу и запрет для него занимать государственные должности. Такие данные опроса службы Ipsos приводит АВС.

Согласно данным опроса, за поддержку импичмента выступили 56; участников. Против 43%, остальные респонденты ответа не дали. Отвечая на вопрос, в какой партии больше радикально настроенных экстремистов, 25% заявили, что таких...