Кузнецова отметила рост числа обращений на тему информационной безопасности

В России с начала пандемии коронавирусной инфекции увеличилось количество обращений, связанных с обеспечением информационной безопасности детей. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В интервью «Известиям» Кузнецова
Мы направляли информацию уполномоченным структурам. Это — самое главное, что именно характерно для пандемии, то, что изменилось по отношению с предыдущим годом, — сказала детский омбудсмен.
Кузнецова также отметила рост числа обращений по вопросу работы органов опеки и попечительства.
Около 40% рост только в этом направлении. В целом у нас рост обращений на 7%, поэтому потихоньку многие показатели поднялись, — сказала она.
Омбудсмен считает, что одной из составляющих системы безопасности детей должен стать централизованный досуг.
Кроме того, Кузнецова упомянула о появлении в московском метро новых вагонов на тему детской безопасности.
Ранее детский омбудсмен в России Анна Кузнецова заявила, что детей, принимающих участие в несогласованных акциях, стало меньше. По её словам, это связано с тем, что постепенно они начинают осознавать последствия своих действий. Также усиливается контроль со стороны родителей. Об этом писал NEWS.ru.