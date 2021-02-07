Кузнецова: детей на митингах стало меньше из-за осознания последствий

https://static.news.ru/photo/10a6c57e-699a-11eb-9581-96000091f725_660.jpg Фото: Телеграмм-канал «Протестный МГУ»

Детский омбудсмен в России Анна Кузнецова заявила, что детей, принимающих участие в несогласованных акциях, стало меньше. По её словам, это связано с тем, что постепенно они начинают осознавать последствия своих действий. Также усиливается контроль со стороны родителей.

Уполномоченный при президенте РФ отметила, что несовершеннолетних на этих акциях можно было условно поделить на несколько категорий. Многие из них даже не знали о целях и замыслах незаконных акций, сказала она в интервью «Известиям».

Совсем маленьких детей приводили на митинги родители. Они вообще не осознавали, зачем их туда привели. Вторая группа детей — это подростки около 16–17 лет. Они уже прекрасно оценивали все риски, которые стоят за их решением.

Третья группа — дети 9–13 лет, которые пришли интереса ради.

Они стали участниками, ими пользовались. Изучая агитационные материалы, которые были разосланы детям, мы видим, что организаторы — как раз движущая сила этих мероприятий — делали ставку на детей, — сказала Кузнецова.

Родители же большинства участников несанкционированных акций признались, что для них это стало вызовом и жаловались омбудсмену по этому поводу.

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