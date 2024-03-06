Кутья, благотворительность и музыка: какие праздники отмечают 9 марта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самым известным мартовским праздником является Международный женский день. Однако и последующий день, 9 марта, заслуживает внимания. На эту дату приходится сразу несколько интересных и совершенно непохожих праздников. Расскажем о них поподробнее и заодно выясним, что можно и нельзя делать в этот день.

9 марта — выходной или нет

Предваряя разговор о праздниках 9 марта 2024 года, скажем пару слов о том, как россияне отдыхают в начале весны. Благодаря Международному дню женщин жителям РФ гарантированы длинные выходные. Суббота 9 марта входит в их число. Этот день официально считается нерабочим.

Если сотрудник все же вынужден работать 9 марта, ему положен двойной оклад. При желании работник может отказаться от удвоенных выплат в пользу отгула в любой другой день месяца.

Вышесказанное не касается сменщиков. Смена, пришедшаяся на 9 марта 2024 года, оплачивается в стандартном размере.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздники в марте 2024 года

Вселенская родительская суббота — праздник 9 марта в России

Теперь выясним, какой праздник отмечают 9 марта в России. Для этого обратимся к церковному календарю.

9 марта 2024 года православные христиане справляют Вселенскую родительскую субботу — первую из восьми церковных родительских суббот. Она предшествует масленичной, или Сырной, неделе (11–17 марта) и Чистому понедельнику (18 марта), открывающему Великий пост.

Родительская суббота 9 марта — это день поминовения усопших. Она называется Вселенской потому, что в этот день молятся за упокой не только родственников, но и всех почивших. А название «Мясопустная» напрямую связано с традициями говения. Дело в том, что 9–10 марта — последние перед постом дни, когда верующие могут употреблять мясо.

Корни родительской субботы уходят далеко в прошлое. Уже в первые века после зарождения христианства у верующих появилась традиция поминать почивших в установленные дни. Обычай был задокументирован в V веке нашей эры Саввой Освященным, автором Иерусалимского устава. С тех пор родительские субботы — неотъемлемая часть церковного календаря.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Церковный праздник 9 марта

Что можно делать в Мясопустную субботу

Торжественный праздник 9 марта нужен, чтобы почтить память покойных. Этот день рекомендуется провести в молитве. Накануне субботы верующие посещают храмы, в которых проводится особая заупокойная служба — парастас. Наутро также стоит посетить храм. Если такой возможности нет, помолиться об усопших можно и дома.

Важная традиция родительской субботы — посещение кладбища. Верующие навещают могилы родных, наводят порядок на участке. А еще Мясопустная — подходящее время для подаяния нуждающимся.

Вселенская родительская суббота завершается скромным застольем. В этот вечер подается кутья — традиционное поминальное блюдо из риса с медом и изюмом. А еще на праздник можно начинать печь блины: неспроста Мясопустная также называется Маленькой масленицей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Кутья

Что нельзя делать в родительскую субботу 9 марта

В народе на праздник 9 марта принято «угощать» усопших. Кутью и блины привозят на могилы родственников и оставляют на могильных плитах. Покойному выделяют место и за семейным столом. Для него ставят отдельную тарелку, на которую накладывают понемногу от каждого блюда. Убрать еду можно только на следующий день.

Однако церковь порицает эту традицию из-за ее языческих корней. Равным образом она осуждает запрет на уборку на Мясопустную (в народе считается, что, убираясь, можно «засорить» глаза покойным). Так что православным христианам не стоит поддаваться суевериям. И, конечно, поминая близких, нельзя злоупотреблять спиртным.

Международный праздник 9 марта 2024 года

Продолжаем говорить про праздники 9 марта 2024 года. На этот раз обратимся к светскому календарю. Девятое число — время музыки и благотворительности: в этот день справляют Всемирный день диджея.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздник диджеев 9 марта

Праздник отмечают с начала нулевых. Инициатива по его учреждению принадлежала благотворительной организации Nordoff-Robbins. Компания исследовала положительное воздействие музыки на здоровье детей и взрослых. Она обратилась к Всемирному фонду диджеев с предложением организовать благотворительный праздник. Его суть заключалась в проведении музыкальных мероприятий, выручка с которых направлялась на благотворительность.

Всемирный фонд диджеев поддержал эту идею. Первый благотворительный фестиваль прошел 9 марта. Мероприятие имело резонанс и вскоре привлекло внимание ЮНЕСКО. В результате уже в 2002 году День диджея приобрел статус международного праздника. В этот день проводятся концерты, рейвы, музыкальные баттлы, средства с которых направляются на лечение и реабилитацию тяжелобольных.

Какие события произошли 9 марта

Мы разобрались с вопросом, какой праздник выпадает на 9 марта. Теперь поговорим о том, чем еще примечательна эта дата. На девятое число марта пришлись следующие исторические события:

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Традиции праздника 9 марта

1617 — заключен Столбовской мир: Новгород возвращен России, и Русско-шведская война подошла к концу;

1797 — в СПб заложено основание императорского дворца, сегодня известного как Михайловский;

1901 — опубликовано решение Синода, согласно которому Лев Толстой был отлучен от РПЦ;

1939 — Шаболовский телецентр пустил в эфир фильм о XVIII съезде ВКП: это был первый в СССР случай выхода телепередачи в эфир;

1959 — в США на ярмарке игрушек впервые представили куклу Барби;

1990 — в Берлине началось обсуждение восстановления единства Германии.

Кто из знаменитостей родился 9 марта

Мы уже поговорили про церковный праздник 9 марта в России. Было сказано и про благотворительные ивенты, проводящиеся девятого числа. Чем же еще примечательна эта дата?

Фото: Andrey Denyer/Public domain/Wikimedia Commons Тарас Шевченко

9 марта родилось много именитых личностей: от политдеятелей и военных до творцов и ученых. В их числе:

Тарас Шевченко (1814–1861) — литератор, мыслитель, живописец;

Леланд Стэнфорд (1824–1893) — политик и предприниматель, основавший Стэнфордский университет;

Филипп Голощекин (1879–1941) — революционер, принимал участие в организации расстрела царской семьи;

Вячеслав Молотов (1890–1986) — революционер, политический деятель, народный комиссар иностранных дел СССР, министр иностранных дел СССР;

Говард Эйкен (1900–1973) — математик, разработчик одного из первых электромеханических компьютеров;

Мирча Элиаде (1907–1986) — философ, литератор, историк религии;

Александр Константинов (1910–1994) — полковник пограничных войск, Герой СССР;

Александр Феклисов (1914–2007) — разведчик, Герой РФ;

Юрий Гагарин (1934–1968) — космонавт, Герой СССР;

Ульяна Семенова (р.1952) — баскетболистка, чемпионка мира, Мастер спорта СССР;

Жюльет Бинош (р.1964) — актриса, обладательница «Оскара»;

Валери Лемерсье (р.1964) — актриса, обладательница «Оскара»;

Наталия Медведева (р.1985) — актриса, комик, телеведущая.

Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency/Global Look Press Жюльет Бинош

Именины 9 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 9 марта 2024 года. Напоследок осталось сказать про именины. Девятого числа празднуют День ангела:

Иван;

Иларион.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 9 марта. На это число выпадает два совершенно непохожих торжества. Однако, несмотря на колоссальную разницу, они имеют нечто общее. А именно — традицию заниматься благотворительностью. 9 марта — самый подходящий день для подаяний и донатов в благотворительные фонды.

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