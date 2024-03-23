Кустурица высказался о целях врагов России Кустурица заявил, что враги России будут пытаться лишить людей нормальной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Цель врагов России заключается в том, чтобы ее жители не смогли жить нормальной жизнью, заявил президент фестиваля «Дух огня» кинорежиссер Эмир Кустурица. По его словам, поэтому люди, погибшие при теракте в «Крокус Сити Холле», также стали жертвами войны, хоть и не связаны с ней, передает ТАСС.

Это ужасная трагедия. И я думаю, что это тоже часть войны. <...> Надо видеть, что это война. И это ужасная жертва людей, которые не связаны с войной. Но враги хотели этого, это их цель — чтобы вы не жили нормальной жизнью, чтобы в России все было как военный фронт. Но вам надо работать над тем, чтобы жизнь не была остановлена, — сказал Кустурица.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние несколько лет стали для Крыма настоящими врагами. По его словам, западные политики с 2014 года имели возможность посетить полуостров, но проигнорировали приглашения. Как считает Константинов, теперь им нечего делать на Крымском полуострове. Политики своими глазами не захотели увидеть, как в регионе живут люди, констатировал он.

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России больше друзей, чем врагов. При этом, по словам главы государства, быть другом и врагом РФ одинаково почетно. Он подчеркнул, что угрозы, которые пытаются создать России извне, не являются пустыми и власти должны учитывать этот факт как на правительственном, так и на федеральном и региональном уровнях.