Кусочки металла нашли в популярном собачьем корме В собачьем корме Pedigree нашли кусочки металла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кусочки металла были обнаружены в собачьем корме Pedigree, в итоге производитель отозвал целую партию, сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за случившегося российские зоомагазины проводят экстренную проверку, чтобы убедиться, что смертельно опасные упаковки не попали в Россию.

По информации канала, проблема касается 20-килограммовых упаковок собачьего корма Pedigree со вкусом стейка на гриле и овощей. Компания Mars Petcare US отозвала несколько сотен упаковок из этой партии из-за наличия мелких металлических деталей.

Жители нескольких американских штатов, включая Арканзас, Луизиану, Оклахому и Техас, пожаловались в социальных сетях, что их собаки стали чувствовать себя плохо и не едят корм Pedigree. Некоторые отмечают проблемы даже с другими упаковками корма.

Из-за сложностей с поставками из-за санкций компания Mars с трудом поставляет свою продукцию в Россию. Однако российские зоомагазины приступили к проверке складов, чтобы исключить возможность появления опасной партии корма для собак в России.

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