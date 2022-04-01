Курящим россиянам посоветовали запастись любимой маркой сигарет

Любителям конкретных брендов сигарет лучше ими запастись, сообщил главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв изданию KP.RU. Сейчас есть проблемы с поставками в Россию сырья и оборудования для производства сигарет, объяснил он.

Всё табачное сырьё, материалы, машины, запчасти — импортные. Они шли к нам европейскими маршрутами, и сейчас логистика нарушена. Но это не значит, что будет дефицит. Просто нужно держать ситуацию под контролем. И если кто-то привязан к конкретному бренду сигарет, то ему стоит ими запастись. Может так получиться, что определённый сорт табака не завезут вовремя, — сказал Королёв.

Он добавил, что вообще с сигаретам проблем не будет, а цены хоть и точно вырастут, но не так быстро, как на сахар или гречку.

Ранее табачные магазины сообщили о перебоях с поставками табака для самокруток, около 70% импорта которого приходилось на страны ЕС. По словам экспертов, на перестройку логистики могут уйти месяцы.

Также сообщалось, что о прекращении торговой деятельности на территории России заявила британская компания — производитель табачной продукции British American Tobacco . Ей принадлежат бренды сигарет Dunhill, Lucky Strike и Rothmans.