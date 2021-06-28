Курский губернатор попросил силовиков «отработать» комментаторов в соцсетях

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе еженедельной планёрки попросил подчинённых и силовиков «отработать» людей, которые оставили не понравившиеся ему комментарии в социальных сетях. Об этом пишет «Коммерсант».

Реакцию политика вызвали комментарии под постами об акции в день годовщины начала Великой Отечественной войны, которые были размещены во «ВКонтакте» и в Instagram. Его возмутили два высказывания.

В эту трагическую дату, когда мы вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне, вся страна горе испытывает, а они вот так вот себе позволяют такие выходки. Просто низко, подло. Открытость — это не вседозволенность. Вот я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей, — сказал глава региона.

«Отрабатывать» предлагалось Юлию Чугунову, написавшую о большом количестве пластикового мусора на акции «Свеча памяти». Старовойт попросил «эту гражданку» отыскать, чтобы провести профилактическую беседу и посмотреть ей в глаза. Кроме того, он попросил найти мужчину, который предложил открыть в Курске зоопарк с названием «Освенцим».

Чугунова в разговоре с журналистами рассказала, что не живёт в Курской области, занимается экоактивизмом и не хотела никого обидеть.

Сейчас неугодные комментарии удалены, а губернатор признался, что заблокировал их авторов.

Не нужны мне такие подписчики, — сказал он.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на слова о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока — 2».