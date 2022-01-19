Курский депутат рассказал о вылечивших самогоном ковид-пациентах

Депутат курской облдумы от КПРФ Николай Карцев заявил, что лично способствовал выздоровлению от коронавируса нескольких человек. По его словам, победить инфекцию им помог продуктовый набор, в состав которого входили чеснок, хрен и самогон, пишут «Курские известия».

Я заходил в красную зону без маски, где тяжелобольные. 1 января это было. Я принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели, — сказал депутат.

Он уточнил, что речь идёт о событиях, имевших место в самом начале 2021 года. Тогда депутат навещал в больнице заразившуюся коронавирусом родственницу.

А потом был день ВДВ, подошла ко мне женщина, незнакомая. Говорит: «Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели! — добавил Карцев.

Парламентарий также заявил, что главной причиной заболеваемости коронавирусом является страх, который негативно влияет на иммунитет. По его словам, он обращался на телевидение и предлагал доказать правоту своих слов, посетив любую столичную больницу без маски. Депутат даже выразил готовность «поцеловать каждого больного», но его идею отвергли.

Карцев также отметил, что сам коронавирусом не болел и не прививался. По его мнению, сохранить здоровье ему помогает молитва «Отче наш».

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала россиянам советы по лечению при первых признаках заражения «омикрон»-штаммом. Она порекомендовала принимать противовирусные и жаропонижающие препараты, а также пить много жидкости. По её словам, если температура держится свыше трёх дней, то следует обращаться к врачу.