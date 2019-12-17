https://static.news.ru/photo/f2a85702-20d1-11ea-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение, которое рекомендует работодателям перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря.

Документ опубликован на сайте региональной администрации. Такое решение было принято после многочисленных обращений граждан и итогов опроса жителей области.

Однако местные власти не могут устанавливать дополнительные выходные для сотрудников частных компаний: окончательное решение принимают работодатели.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ряда российских регионов сделали последний день 2019 года выходным. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть соответствующую инициативу в рамках всей страны.