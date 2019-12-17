Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение, которое рекомендует работодателям перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря.
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Однако местные власти не могут устанавливать дополнительные выходные для сотрудников частных компаний: окончательное решение принимают работодатели.
Ранее NEWS.ru писал, что власти ряда российских регионов сделали последний день 2019 года выходным. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть соответствующую инициативу в рамках всей страны.
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