Курсантка института МВД убила однокурсника

В общежитии Орловского юридического института МВД обнаружили тело курсанта учреждения с признаками насильственной смерти. В убийстве мужчины обвинили его однокурсницу, передаёт «МВД Медиа».
По данным ведомства, девушка
Следственный комитет отмечает, что на теле 26-летнего студента
Telegram-канал Mash
Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.