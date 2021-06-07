Курсантка института МВД убила однокурсника

https://static.news.ru/photo/104c8872-c7b2-11eb-9d5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В общежитии Орловского юридического института МВД обнаружили тело курсанта учреждения с признаками насильственной смерти. В убийстве мужчины обвинили его однокурсницу, передаёт «МВД Медиа».

По данным ведомства, девушка нанесла повреждения мужчине из-за конфликта, который возник на почве личных отношений. Теперь её намерены отчислить из института.

Следственный комитет отмечает, что на теле 26-летнего студента нашли три колото-резаных ранения в области грудной клетки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Telegram-канал Mash пишет , что погибший, которого звали Сафи Эзатулл приехал в Россию из Афганистана. Подозреваемая — 25-летняя Садат Зейнаб — после случившегося уехала на поезде в Москву. Правоохранительные органы разослали ориентировки в отделы полиции. Девушку уже задержали.

Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.