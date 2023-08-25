Курс доллара на Мосбирже на минуту превышал 100 рублей Курс доллара с поставкой «сегодня» взлетел выше 100 рублей вернулся назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа 2022 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК. После этого курс доллара упал до прежних значений и закрылся на уровне 95,31 за доллар.

Как сообщило агентство, аномалия произошла не в паре USDRUB_TOM, которая фактически является основой для доллара, а в менее ликвидном инструменте USDRUB_TOD — поставка по нему проходит в день сделки.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, это был просто технический «спайк». Возможно, кто-то из участников торгов бросил заявку на покупку достаточно большого объема по рыночной или слишком высокой цене, а достаточного объема на продаже не стояло, что вызвало сильное движение котировок.

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

Банк России сообщил, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.