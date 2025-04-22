«Свой пузырь и колодец»: Курпатов раскрыл причину дефицита живого общения Психолог Курпатов заявил, что в современном мире есть недостаток живого общения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В современном обществе наблюдается дефицит навыков общения из-за разобщенности информационного поля, заявил в беседе с «ФедералПресс» известный психолог, писатель и телеведущий Андрей Курпатов. По его словам, также это связано с недостатком практики живого общения.

Раньше мы были частью общего информационного поля. Мы читали одни и те же книги, смотрели одни фильмы, знали одни шутки. Сегодня у каждого своя лента новостей, свой пузырь, свой колодец. Эти миры почти не пересекаются, и нам буквально становится не о чем говорить, — объяснил психолог.

Курпатов отметил, что умение общаться — это навык, который требует практики. Он подчеркнул, что люди предпочитают цифровое взаимодействие личным встречам, что негативно влияет на социальные связи. Психолог посоветовал сознательно ставить себя в социальные ситуации для развития эмпатии.

Ранее психолог Анна Сухова заявила, что непостоянство в отношениях и финансах, эгоизм, агрессия, а также нежелание брать на себя ответственность и находить компромиссы — признаки того, что мужчина не готов к выстраиванию серьезных отношений и браку. Она добавила, что неуважение избранника к другим — это также тревожный сигнал.