Делимся рецептом для похудения! Готовим куриные котлеты с капустой в духовке! Худеем бюджетно и вкусно. Нежные, сочные и невероятно лёгкие котлеты, которые порадуют тех, кто следит за фигурой! На 100 граммов всего 97 ккал.
Ингредиенты
- 1 кг куриной грудки (филе)
- 250 г белокочанной капусты
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 6 ст. л. сметаны 10%
- 1 пучок укропа
- 1 маринованный огурец
- 1 яичный желток
- 2 ч. л. любимых специй (паприка, смесь перцев)
- Соль — по вкусу
Приготовление
1. Фарш. Куриное филе, капусту, лук и чеснок пропустите через мясорубку. Добавьте желток, 3 ст. л. сметаны, специи и соль. Тщательно вымесите массу.
2. Формовка. Сформируйте небольшие котлеты. Выложите на противень с пергаментом. Готовьте 25 минут при 180 °C. Для румяной корочки включите гриль на последние 3 минуты.
3. Смешиваем соус — сметана, чеснок, укроп и маринованные огурцы. Подаем с этим соусом или салатом.
КБЖУ на 100 г: 97 ккал | 17 г белков | 2 г жиров | 3 г углеводов.
Ранее мы делились рецептом куриных котлет по-китайски! Хрустящие снаружи и сочные внутри.