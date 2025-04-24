Куриные котлеты с капустой в духовке! Худеем бюджетно и вкусно

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Делимся рецептом для похудения! Готовим куриные котлеты с капустой в духовке! Худеем бюджетно и вкусно. Нежные, сочные и невероятно лёгкие котлеты, которые порадуют тех, кто следит за фигурой! На 100 граммов всего 97 ккал.

Ингредиенты

1 кг куриной грудки (филе)

250 г белокочанной капусты

1 луковица

2 зубчика чеснока

6 ст. л. сметаны 10%

1 пучок укропа

1 маринованный огурец

1 яичный желток

2 ч. л. любимых специй (паприка, смесь перцев)

Соль — по вкусу

Приготовление

1. Фарш. Куриное филе, капусту, лук и чеснок пропустите через мясорубку. Добавьте желток, 3 ст. л. сметаны, специи и соль. Тщательно вымесите массу.

2. Формовка. Сформируйте небольшие котлеты. Выложите на противень с пергаментом. Готовьте 25 минут при 180 °C. Для румяной корочки включите гриль на последние 3 минуты.

3. Смешиваем соус — сметана, чеснок, укроп и маринованные огурцы. Подаем с этим соусом или салатом.

КБЖУ на 100 г: 97 ккал | 17 г белков | 2 г жиров | 3 г углеводов.

Ранее мы делились рецептом куриных котлет по-китайски! Хрустящие снаружи и сочные внутри.