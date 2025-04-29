Когда нет времени стоять у плиты, выручает простая и аппетитная запеканка. Все, что нужно, — это нарезать ингредиенты, собрать блюдо в форме и отправить в духовку. Пока она готовится, вы отдыхаете или занимаетесь своими делами. Курочка получается нежной, овощи — мягкими, а сырная корочка добавляет особого вкуса.
Продукты
- Куриное филе — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Сметана или сливки — 150 мл
- Картофель — 4–5 шт.
- Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г
- Приправы
- Подсолнечное масло
Как приготовить
Картофель нарежьте кружочками, куриное мясо — кубиками, а лук — полукольцами. Форму смажьте маслом. Первым кладите картофель, сверху курицу, потом лук. Поперчите и посолите, добавьте, если хотите, любимые приправы.
Смажьте все сметаной или залейте сливками. Сверху посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180 °C около получаса, пока не подрумянится.
Совет: попробуйте добавить немного чеснока или зелени в соус — будет ароматнее. Можно готовить и в порционных формочках — удобно и красиво.
- Примерная калорийность — где-то 170 ккал на 100 г.
- Время приготовления: около 40 минут с подготовкой.
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