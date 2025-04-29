Куриная запеканка за полчаса. Духовка работает — вы отдыхаете!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная запеканка

Когда нет времени стоять у плиты, выручает простая и аппетитная запеканка. Все, что нужно, — это нарезать ингредиенты, собрать блюдо в форме и отправить в духовку. Пока она готовится, вы отдыхаете или занимаетесь своими делами. Курочка получается нежной, овощи — мягкими, а сырная корочка добавляет особого вкуса.

Продукты

Куриное филе — 400 г

Лук — 1 шт.

Сметана или сливки — 150 мл

Картофель — 4–5 шт.

Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г

Приправы

Подсолнечное масло

Как приготовить

Картофель нарежьте кружочками, куриное мясо — кубиками, а лук — полукольцами. Форму смажьте маслом. Первым кладите картофель, сверху курицу, потом лук. Поперчите и посолите, добавьте, если хотите, любимые приправы.

Смажьте все сметаной или залейте сливками. Сверху посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180 °C около получаса, пока не подрумянится.

Совет: попробуйте добавить немного чеснока или зелени в соус — будет ароматнее. Можно готовить и в порционных формочках — удобно и красиво.

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Примерная калорийность — где-то 170 ккал на 100 г.

Время приготовления: около 40 минут с подготовкой.

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