Курильщиков предупредили о новой опасности Нарколог Холдин: курильщикам грозит преждевременная потеря зубов

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Курение сигарет может спровоцировать преждевременное выпадение зубов, предупредил психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, вред деснам в одинаковой степени наносят и электронные, и обычные сигареты, передает агентство «Москва».

Врач объяснил, что у курильщиков чаще встречаются заболевания десен и полости рта. Как правило, продолжил специалист, симптомы проявляются воспалением, болезненностью десен, а также повышением чувствительности зубов, кариесом и сухостью во рту.

В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами — одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта, — уточнил Холдин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пристрастие к курению приводит к уменьшению пениса. По его словам, габариты полового органа зависят от степени его кровенаполнения, а привычка курить оказывает негативное влияние на сосуды.