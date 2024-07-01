«Курицу не мог зарезать»: что говорят об участниках терактов в Дагестане

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Махачкала, Дагестан. Цветы у Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы

Все участники террористических нападений 23 июня в Махачкале и Дербенте являются выходцами из дагестанского села Сергокала. Что говорят о них в родном селе, почему они стали радикалами, что порождает «терроризм среднего класса»?

Что общего у террористов, напавших на Махачкалу и Дербент

В ходе боестолкновений в городах Дагестана силовики уничтожили пять террористов. Среди них оказались два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, Осман и Адиль. По версии следствия, 31-летний Осман Омаров был лидером террористической группы.

Отец боевиков возглавлял район с 2010 года. Вечером в день теракта он был задержан ФСБ, на следующий день уволен с должности, а 25 июня арестован по обвинению в том, что «нецензурно выражался в публичном месте». Вместе с отцом были арестованы шесть оставшихся его сыновей. Записанное ими видео, на котором они извинялись за поступок братьев, не помогло.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? <...> Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — возмутился глава Дагестана Сергей Меликов.

Магомед Омаров был членом «Единой России». Еще один из террористов, Али Закаригаев, в прошлом был главой отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Сергокалинском районе.

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Что говорят о террористах в Сергокале

Крупное дагестанское село Сергокала находится в предгорьях примерно в 70 км от Махачкалы. Его население составляет почти 9 тыс. человек, в основном там живут даргинцы. В прошлом село неоднократно переживало нападения боевиков. В 2016 году неподалеку был казнен боевиками уроженец Сергокалы сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. Его предсмертные слова: «Работайте, братья» — стали крылатой фразой в России.

Местные жители рассказали РБК, что уже долгое время в Сергокале не было террористических нападений. Семья Омаровых, по их словам, не вызывала подозрений. При этом в селе ходили слухи о существовании там «спящих ячеек».

«Естественно, это был шок. Мы даже не подозревали. Мы знали, что они ваххабиты, но чтобы они могли на такое пойти…» — заявил один из жителей села.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов объясняет, что «ваххабитами» в Дагестане часто называют тех, кто «выступает против суфизма, против отклонений от „ортодоксального ислама“».

В Сергокале знали, что Осман и Адиль Омаровы имели очень сильные связи с Турцией и постоянно туда ездили. По данным Telegram-канала Mash, Осман жил там полтора года и вернулся на родину в апреле 2024 года. Следствие рассматривает версию, что он мог быть там завербован сторонниками «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической, запрещена в РФ).

«Пару лет назад говорили про них, что они «такие», но они не подавали вида. Они прям сильно в религию, очень верующие», — рассказала РБК одна из жительниц села.

Все участники нападения ходили в одну и ту же мечеть, говорят сельчане. Они называют ее «ваххабитской» и утверждают, что ее возвел Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом. Источники сообщили Mash Gor, что за год до теракта Осман и Адиль Омаровы конфликтовали с дагестанским муфтиятом: они хотели поставить в сельскую мечеть «своего» имама, более радикального.

Источник RT заявил, что Омаров, владелец строительной компании «РОВ-СТРОЙ», построил четыре мечети. Родной дядя террористов, глава администрации поселка Сельсовет Ибрагим Омаров, рассказал, что ключевой из них была мечеть Тауба. Она была построена на муниципальной земле, открылась в 2023 году, но так и не была зарегистрирована в Минюсте РФ как религиозный объект. Омаровы пытались поставить в руководство мечети еще одного брата — Зураба.

В то же время Али Закаригаев, по словам односельчан, был «достаточно современным парнем» и по нему не было видно, что он особенно религиозен. Еще одного участника нападения, Абдусамада Амадзиева, описывают как мягкого человека.

«Он даже курицу не мог порезать. Мама рассказывала, что он всегда отворачивался. Никогда ничего не делал плохого никому», — рассказала РБК жительница Сергокалы.

Что такое «терроризм среднего класса» на Северном Кавказе

Эксперты заявили РБК, что привычный по 1990-м годам портрет террориста на Северном Кавказе как человека плохо образованного и низкого социального статуса уже устарел. Терроризм бедных сменяется «терроризмом среднего класса», утверждает Ахмет Ярлыкапов.

По официальным данным, на начало 2017 года из Дагестана в ИГ уехали около 1200 человек, среди них преобладали очень грамотные, с университетским образованием люди, отмечает Ярлыкапов.

Эксперты называют ряд причин, которые толкают дагестанскую молодежь к радикальным группировкам. Так, по словам Ярлыкапова, который проводил в Дагестане фокус-группы среди молодых людей, они со второй минуты общения поднимали вопрос социальной справедливости, эмоционально говорили про коррупцию и «стеклянный потолок» (барьер, препятствующий продвижению).

Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов указал, что на Северном Кавказе остро стоит проблема неработающих социальных лифтов: прежние (военный и партийный) были разрушены, а на месте уничтоженной коммунистической идеологии «образовался вакуум и пришло осознание ислама».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Сгоревшая машина около Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов называет две причины радикализации мусульман. Первая — это стремительное разрушение традиционного общества из-за модернизации, источником которой видят Российское государство.

Вторая причина — это «страшный цивилизационный и идейный кризис в самом исламском мире». По словам Курбанова, «ислам зарождался как религия прогресса», однако в XXI веке не может предложить чего-то нового и прогрессивного для общества.

«И поэтому ребята, видя разрушение своего мира, тянут общество в прошлое», — считает Курбанов.

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