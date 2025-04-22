Курица в сливочно-йогуртовом соусе: ленивый рецепт без духовки за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим курицу в сливочно-йогуртовом соусе — нежность на скорую руку! Это блюдо покорит вас своей простотой и изысканным вкусом. Нежное куриное филе в ароматном соусе с лимонной свежестью и пряностями — настоящее спасение для будничного ужина!

Нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте до золотистости. В отдельной миске смешайте 200 мл натурального йогурта, 100 мл сливок, сок 1 лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки и щепотку куркумы. Залейте курицу соусом и тушите на медленном огне 15 минут.

В конце добавьте свежую зелень — укроп или петрушку. Подавайте с рисом или картофельным пюре, чтобы соус не пропал даром!

Ранее сообщалось, как приготовить ароматную запеканку с курицей за полчаса. Эта запеканка станет настоящим спасением, когда нужно накормить семью вкусным и сытным ужином, но нет времени на сложные рецепты. Нежное куриное мясо, овощи и сырная корочка — идеальное сочетание, от которого невозможно отказаться.