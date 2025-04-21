Устали от сухой курицы на мангале? Этот волшебный маринад с греческим йогуртом сделает вашу курицу невероятно сочной, ароматной и с хрустящей корочкой!
Вам понадобится всего 6 минут:
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и греческий йогурт — 3 ст. л. (создает нежность);
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томатная паста — 1 ст. л. (для румяной корочки);
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соевый соус — 2 ст. л. (глубина вкуса);
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оливковое масло — 1 ст. л. (сочность);
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чеснок — 1 ч. л. (аромат);
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соль, перец — по вкусу.
Как приготовить:
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Смешайте все ингредиенты в миске до однородности.
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Обмажьте курицу (лучше бедрышки или крылышки).
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Оставьте минимум на 2 часа (идеально — на ночь).
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Жарьте на углях до золотистой корочки.
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