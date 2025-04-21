Устали от сухой курицы на мангале? Этот волшебный маринад с греческим йогуртом сделает вашу курицу невероятно сочной, ароматной и с хрустящей корочкой!

Вам понадобится всего 6 минут:

  • и греческий йогурт — 3 ст. л. (создает нежность);

  • томатная паста — 1 ст. л. (для румяной корочки);

  • соевый соус — 2 ст. л. (глубина вкуса);

  • оливковое масло — 1 ст. л. (сочность);

  • чеснок — 1 ч. л. (аромат);

  • соль, перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности.

  2. Обмажьте курицу (лучше бедрышки или крылышки).

  3. Оставьте минимум на 2 часа (идеально — на ночь).

  4. Жарьте на углях до золотистой корочки.

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