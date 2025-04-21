Курица на мангале станет сочнее в 3 раза! Вот в чем секрет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приготовление шашлыка

Устали от сухой курицы на мангале? Этот волшебный маринад с греческим йогуртом сделает вашу курицу невероятно сочной, ароматной и с хрустящей корочкой!

Вам понадобится всего 6 минут:

и греческий йогурт — 3 ст. л. (создает нежность);

томатная паста — 1 ст. л. (для румяной корочки);

соевый соус — 2 ст. л. (глубина вкуса);

оливковое масло — 1 ст. л. (сочность);

чеснок — 1 ч. л. (аромат);

соль, перец — по вкусу.

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Обмажьте курицу (лучше бедрышки или крылышки). Оставьте минимум на 2 часа (идеально — на ночь). Жарьте на углях до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.