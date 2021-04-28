Курганского депутата исключат из партии за жестокое убийство волка

Депутата «Единой России» из Курганской области Дениса Хахалова исключат из партии за жестокое убийство волка в феврале этого года. Об этом телеканалу «360» сообщили его однопартийцы, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Александр Хинштейн. Они также выразили надежду, что на Хахалова будет заведено уголовное дело.
Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат вместе с друзьями сбивает снегоходом волка, а затем, не дождавшись его смерти, начинает над ним издеваться. При этом Хахалов предложил раздавить голову животного ногой.
По мнению Бурматова, это была не охота, а живодёрство и жестокое убийство, за которое на Хахалова должно быть заведено уголовное дело. Политик
Произошедшее должно расследоваться, невзирая на депутатские корочки, ими прикрыться не получится. Все участники этого безобразного действия должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что я здесь высматриваю признаки уголовного преступления, — отметил он.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн также сообщил, что в ближайшее время Хахалова исключат из партии за дискредитацию.
В ближайшее время живодёр будет с позором исключён из рядов нашей партии за дискредитацию. Мы направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков состава уголовного преступления, — сообщил он.
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