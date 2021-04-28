Курганского депутата исключат из партии за жестокое убийство волка

https://static.news.ru/photo/abb590be-a819-11eb-b803-96000091f725_660.jpg Денис Хахалов Фото: denishahalov/instagram.com

Депутата «Единой России» из Курганской области Дениса Хахалова исключат из партии за жестокое убийство волка в феврале этого года. Об этом телеканалу «360» сообщили его однопартийцы, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Александр Хинштейн. Они также выразили надежду, что на Хахалова будет заведено уголовное дело.

Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат вместе с друзьями сбивает снегоходом волка, а затем, не дождавшись его смерти, начинает над ним издеваться. При этом Хахалов предложил раздавить голову животного ногой.

По мнению Бурматова, это была не охота, а живодёрство и жестокое убийство, за которое на Хахалова должно быть заведено уголовное дело. Политик рассказал , что уже готовит соответствующий депутатский запрос в МВД и прокуратуру.

Произошедшее должно расследоваться, невзирая на депутатские корочки, ими прикрыться не получится. Все участники этого безобразного действия должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что я здесь высматриваю признаки уголовного преступления, — отметил он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также сообщил, что в ближайшее время Хахалова исключат из партии за дискредитацию.

В ближайшее время живодёр будет с позором исключён из рядов нашей партии за дискредитацию. Мы направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков состава уголовного преступления, — сообщил он.

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