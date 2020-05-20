Курганские власти обвинили медиков в собственном заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d6d49d46-9a9e-11ea-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина прокомментировала заражение коронавирусом медицинских работников Далматовской центральной районной больницы. По её словам, причиной стали неправильные действия специалистов.

Они нарушили правила пользования спецодеждой, передаёт РИА Новости. Также у властей есть информация, что у некоторых из них родственники вернулись с вахтовой работы.

Стационар больницы закрыт. У персонала, у всех работников, взяты мазки. Основная часть сотрудников находится на изоляции с отрицательными результатами и, я надеюсь, нам в ближайшее время удастся открыть стационар с привлечением новых сотрудников, — добавила она.

Кокорина отметила, что по каждому случаю заболевания COVID-19 проводятся служебные проверки, а медицинские учреждения проходят обработку. В настоящий момент в регионе достаточно коек, аппаратов ИВЛ и лекарств.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.