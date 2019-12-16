https://static.news.ru/photo/42a1b4f2-2013-11ea-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры поездов дальнего следования смогут заказать еду прямо к вагону. Сервис в тестовом режиме запустили Российские железные дороги (РЖД).

Предоставлять услугу будет дочерняя организация— «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), которая выполняет и перевозки. Пока что заказать можно только пиццу, но в дальнейшем список будет расширен, и в меню появятся другие блюда из различных сетей питания. Доставлять их будут курьеры кафе и ресторанов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Пассажира идентифицируют по номеру билета, который необходимо указать при осуществлении заказа в личном кабинете на сайте. На данном этапе сделать это нужно не позднее чем за двое суток до поездки.

При этом пока что услуга доступна только для пассажиров поездов, которые отправляются с Курского и Ленинградского вокзалов Москвы. До конца 2019 года сеть доставки должна охватить все вокзалы столицы, а также Московский и Ладожский вокзалы Санкт-Петербурга и Московский вокзал Нижнего Новгорода.

В 2020 году географию услуги, а также перечень кафе и ресторанов обещают расширить.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.