Курьер в Москве потерял посылку с драгоценностями на 800 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/676298c0-a1c6-11eb-9c08-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Курьер транспортной компании в Москве потерял посылку, в которой находились драгоценности на общую сумму в 800 тысяч рублей.

С заявлением о пропаже посылки в правоохранительные органы обратилась художник-стилист ювелирных изделий Диана Джанелли. Она пояснила, что отправила одному из клиентов браслет, колье и кольца из красного и жёлтого золота с бриллиантами.

Посылка была передана курьеру, но тот забыл её на остановке общественного транспорта на Красной Пресне. Спустя какое-то время сотрудник службы доставки вернулся на то место, но коробку с драгоценностями не нашёл.

В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто мог взять забытую курьером посылку, и найти этого человека, сообщает KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у бизнесмена отняли пакет, в котором находились 15 млн рублей. Злоумышленники напали на мужчину, когда он был в 150 метрах от своего дома. Средства предназначались для покупки квартиры.