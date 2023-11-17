Сотрудников МЧС наградят за спасение людей при обрушении дома в Астрахани Куренков поручил наградить спасателей за работу при обрушении дома в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарных и спасателей, принимавших участие в эвакуации и спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани, представят к награде, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Куренков.

Наши спасатели, сталкиваясь с любыми сложностями, всегда работают на пределе возможностей. Действуют решительно и самоотверженно ради спасения жизни и здоровья людей, — сказал Куренков.

К наградам представят сотрудников дежурного караула 2-й пожарно-спасательной части МЧС России и городского аварийно-спасательного центра. Спасатели организовали эвакуацию жильцов еще до частичного обрушения дома и вывели из него 213 человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России установил предварительную причину обрушения многоквартирного дома в Астрахани. По версии следствия, трещина в доме появилась после того, как один из жильцов во время ремонта снес несущие стены. Это привело к тому, что конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась.

В результате обрушения погиб один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).