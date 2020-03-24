https://static.news.ru/photo/78748d52-6ded-11ea-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийские курды первыми поддержали предложение ООН прекратить войны и сплотиться ради борьбы с коронавирусом. Командование «Сил демократической Сирии» (СДС) согласилось на прекращение огня.

Решение курдов связано со словами генсека ООН Антониу Гутерриша, который 23 марта призвал свернуть военные конфликты по всему миру, «отбросить недоверие и вражду» и объединиться против болезни, которая «поражает всех, независимо от этнической принадлежности, национальности или вероисповедания».

По информации ТАСС, заявление СДС передал эмиратский телеканал «Аль-Хадас».

Как писал NEWS.ru, курды контролируют большую часть провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии и противостоят поддерживаемым Турцией боевикам-исламистам. СДС поддерживают как военные США, так и Россия. Курды просят автономии у сирийских властей.