Сирийские курды первыми поддержали предложение ООН прекратить войны и сплотиться ради борьбы с коронавирусом. Командование «Сил демократической Сирии» (СДС) согласилось на прекращение огня.
Решение курдов связано со словами генсека ООН Антониу Гутерриша, который 23 марта призвал свернуть военные конфликты по всему миру, «отбросить недоверие и вражду» и объединиться против болезни, которая «поражает всех, независимо от этнической принадлежности, национальности или вероисповедания».
По информации ТАСС, заявление СДС передал эмиратский телеканал «Аль-Хадас».
Как писал NEWS.ru, курды контролируют большую часть провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии и противостоят поддерживаемым Турцией боевикам-исламистам. СДС поддерживают как военные США, так и Россия. Курды просят автономии у сирийских властей.
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