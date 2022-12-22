Куратор научных разработок в ФСБ ушел в отставку Курировавший научные разработки в ФСБ генерал-полковник Черновольцев ушел в отставку

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Глава научно-технической службы ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев ушел в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники. Его отставка, по данным агентства, связана с достижением пенсионного возраста.

Черновольцев входил в состав правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятельности с правом решающего голоса, а также в состав комиссии по радиочастотам, следует из публичных материалов этих комиссий.

В состав службы, как следует из публичных источников информации, входят научный институт, занимающийся обеспечением общественного порядка и безопасности, а также лаборатории и НИИ, которые проводят научные изыскания и технические испытания.

Ранее бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев, рассматривавший дело пятерых экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, стал адвокатом. Он работал в Мосгорсуде с 2014 года и также занимался делом о взятках экс-главе СК РФ по Москве Александру Дрыманову.