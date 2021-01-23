Кураеву грозит отлучение от церкви

https://static.news.ru/photo/a574cc4e-5d8a-11eb-acec-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Фестиваль Братья /wikimedia.org

Лишённого сана протодиакона Андрея Кураева могут отлучить от церкви. Об этом заявили в Московском патриархате Русской православной церкви.

По словам главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), «своей клеветой» Кураев «отталкивает и от бога, и от религии, и от церкви» многих людей.

В эфире ВГТРК священнослужитель заявил, что его коллегу «с церковью ничего не связывает». По его словам, если он продолжит действовать в том же духе, за этим могут последовать более серьёзные меры, чем лишение сана, передаёт «МК».

Последует отлучение от церкви, — заявил митрополит Иларион.

Кураев был лишён сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года, это решение должен утвердить патриарх Кирилл. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь. Кроме того, речь шла об оскорбительных высказываниях протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также о его сообщениях о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что протодиакон Андрей Кураев намерен оспорить решение епархиального суда о лишении его сана. Он подал прошение о проведении повторного заседания суда по этому вопросу патриарху Кириллу.