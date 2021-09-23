Патриарх Кирилл запутался в Куликовской и Бородинской битвах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил ошибки и множественные оговорки в ходе проповеди в честь Рождества Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя. Об этом «Эху Москвы» заявил бывший протодиакон Андрей Кураев, комментируя опубликованную на YouTube запись.

Он сообщил, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) перепутал церковные праздники и изначально упомянул о Покрове Пресвятой Богородицы, который отмечают в октябре.

21 сентября он немного спутал повод для праздника и всю проповедь вещал о Покрове (в этом году отмечается 14 октября. — NEWS.ru). Вот нигде, мол, такое не празднуют, только у нас. А дальше вся проповедь про войны и победы. Про рождение девочки по имени Мария — ничего, — прокомментировал Кураев оговорку патриарха.

Затем патриарх намеревался назвать некоторые исторические события, связанные с Богородицей, и высказался о Куликовской битве, однако, по мнению Кураева, спутал её с Бородинским сражением, в результате которого ни одна из сторон не добилась победы.

Бывший протодиакон считает, что эти оговорки связаны с возрастом предстоятеля. Он добавил, что сайт патриархии не выложил данную проповедь в Сеть, а телеканал «Спас» обрезал её.

Ранее Кураев высмеял Зюганова за слова о Христе — «первом коммунисте». Богослов подчеркнул, что тот раннехристианский коммунизм, к которому отсылает Зюганов в своём выступлении, на самом деле не связан с тем коммунизмом, которого придерживается КПРФ. Ученики Христа добровольно обобщили своё имущество.