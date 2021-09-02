Кураев высмеял Зюганова за слова о Христе — «первом коммунисте»

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о Христе-коммунисте — чистейший пиар перед выборами. Об этом «Инфо24» заявил бывший протодиакон Андрей Кураев.

По словам Кураева, Зюганов говорит про Христа — «перового коммуниста» перед каждыми выборами. Это нужно воспринимать исключительно как «чистейший пиар политика», который продал свою победу на президентских выборах 1996 года.

Очень жаль убеждённых коммунистов России (а такие ещё есть), лидер которых так плохо знает суть собственного учения, — цитирует Кураева издание.

Экс-протодиакон добавил, что Зюганов ошибается в определении сути коммунизма. По Карлу Марксу, равенство необходимо достичь с помощью диктатуры пролетариата и революционного террора.

Богослов подчеркнул, что тот раннехристианский коммунизм, к которому отсылает Зюганов в своём выступлении, на самом деле не связан с тем коммунизмом, которого придерживается КПРФ. Ученики Христа добровольно обобщили своё имущество.

Формула ранних христиан — что моё, то твоё. Формула большевиков — что твоё, то моё. В этом различие между христианской этикой и экспроприацией большевиков, — резюмировал Кураев.

Ранее Зюганов заявил, что Христос был первым коммунистом на планете, и сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом строителя коммунизма. В РПЦ назвали такое сравнение неуместным.